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Глава СКР потребовал доклад о нарушении жилищных прав сирот в Иркутской области

Обращение к руководителю Следкома появилось в интернете.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Следкома России заинтересовался информацией о нарушении прав сирот в Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обращение появилось в интернете.

— Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Позовскому Д. А. доложить о ходе и результатах проводимой проверки, — поделились в ведомстве.

В Иркутской области следователи организовали процессуальную проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 38-летний мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Иркутской области. Двух человек спасли с применением автолестницы.