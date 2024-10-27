Глава СКР потребовал доклад о нарушении жилищных прав сирот в Иркутской области

Глава Следкома России заинтересовался информацией о нарушении прав сирот в Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обращение появилось в интернете.
— Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Позовскому Д. А. доложить о ходе и результатах проводимой проверки, — поделились в ведомстве.
В Иркутской области следователи организовали процессуальную проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 38-летний мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Иркутской области. Двух человек спасли с применением автолестницы.