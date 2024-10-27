Из Ростовской области бойца СВО отвезли системы, мототехнику и зимнюю одежду

— Двумя КАМАЗАми привезли ребятам самое необходимое: квадрокоптеры и дополнительные аккумуляторы к ним, установки и системы РЭБ, мототехнику, рации, генераторы, зимнее обмундирование и многое-многое другое. Все — по заявкам самих военнослужащих, — отметил глава региона.