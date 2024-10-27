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Из Ростовской области бойца СВО отвезли системы, мототехнику и зимнюю одежду

По заявкам бойцов из Ростовской области отвезли необходимое оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Воинские части Южного военного округа получили очередную партию гуманитарной помощи от Ростовской области, сообщил в телеграм губернатор донского региона Василий Голубев.

— Двумя КАМАЗАми привезли ребятам самое необходимое: квадрокоптеры и дополнительные аккумуляторы к ним, установки и системы РЭБ, мототехнику, рации, генераторы, зимнее обмундирование и многое-многое другое. Все — по заявкам самих военнослужащих, — отметил глава региона.

Также губернатор отметил, что по его поручению особо отличившимся на службе вручили областные награды.