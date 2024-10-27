Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер вместе исполнили мэшап из своих хитов

«Это засело у меня в голове», — пояснила Тейлор Свифт перед тем, как спеть под гитару хит Карпентер Espresso (2024). После она сделала небольшую паузу и позвонила Сабрине по громкой связи. Во время разговора Тейлор спросила певицу, сколько времени ей потребуется, чтобы добраться до стадиона. Примерно через пять секунд артистки вместе стояли на сцене, пишет Billboard.