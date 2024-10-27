Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер вместе исполнили мэшап из своих хитов

Поп-звезда Тейлор Свифт пригласила к себе на сцену Сабрину Карпентер во время концерта в Новом Орлеане. Вместе они спели неожиданный акустический микс из треков Espresso (2024), «Is It Over Now?» (2023) и Please Please Please (2024).
«Это засело у меня в голове», — пояснила Тейлор Свифт перед тем, как спеть под гитару хит Карпентер Espresso (2024). После она сделала небольшую паузу и позвонила Сабрине по громкой связи. Во время разговора Тейлор спросила певицу, сколько времени ей потребуется, чтобы добраться до стадиона. Примерно через пять секунд артистки вместе стояли на сцене, пишет Billboard.
«У нее буквально один выходной. Она в туре. Это безумие, что она приехала выступить перед нами», — сказала Свифт, благодаря Сабрину Карпентер за совместный номер.
Ранее Тейлор была официально признана самой богатой женщиной-музыкантом современности.