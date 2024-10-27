Ждать ли белорусам снега: прогноз погоды на неделю 28 октября — 3 ноября

Согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели ожидаются небольшие осадки, в утренние часы местами туман. Ночью температура воздуха составит +2…+7°С, местами возможны заморозки до −3°С. Днем в четверг будет достаточно тепло для последнего дня октября, воздух прогреется до +9…+15°С, в пятницу, 1 ноября, уже немного прохладнее +8…+12°С.