Ждать ли белорусам снега: прогноз погоды на неделю 28 октября — 3 ноября

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Последние дни октября как правило отличаются резкой сменой погоды, нередко формируется и временный снежный покров, отметил в своем еженедельном прогнозе Дмитрий Рябов.
Однако, обратил внимание он, в этом году в последние дни октября ожидается превышение температурной нормы на 2−4 градуса.
«В начале недели на погоду окажет влияние малоактивный атмосферный фронт, который принесет локальный кратковременные дожди», — рассказал синоптик в эфире ОНТ.
Ночью и утром ожидается туман, видимость значительно ухудшится и составит около полукилометра. Ночью столбики термометров поднимутся до +4…+9°С, днем в понедельник ожидается +12…+15°С, во вторник немного прохладнее — +8…+13°С.
В середине недели будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром слабый туман, по востоку возможен слабый гололед, предупредил синоптик. Ночью столбики термометров опустятся до 0°…+6°С. Днем воздух прогреется до +8…+14°С.
Согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели ожидаются небольшие осадки, в утренние часы местами туман. Ночью температура воздуха составит +2…+7°С, местами возможны заморозки до −3°С. Днем в четверг будет достаточно тепло для последнего дня октября, воздух прогреется до +9…+15°С, в пятницу, 1 ноября, уже немного прохладнее +8…+12°С.
В первые выходные ноября ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны прогнозируются осадки, в северных районах возможен мокрый снег. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ночью −3…+2°С, в середине дня в субботу +6…+11°С, в воскресенье — +4…+8°С.