Ребенка отбил случайный прохожий: Под Ростовом американский булли покусал 10-летнего мальчика на детской площадке

В городе Батайске Ростовской области бойцовская собака напала на десятилетнего мальчика на детской площадке. Сейчас ребенок проходит курс лечения.
О происшествии «КП — Ростов-на-Дону» рассказала мать пострадавшего Юлия Олейникова.
«НА ТОНКОМ ПОВОДКЕ И БЕЗ НАМОРДНИКА».
— Это было 17 октября. Ребенок вышел гулять с мальчиками на площадку рядом с домом. Присел на лавочку и начал играть в телефон. Рядом были три парня и девочка.
По словам Юлии, в это время девочка гуляла со своей собакой породы американский булли. Пес был без намордника и на тонком поводке. Сначала девочка с собакой гуляли неподалеку, возле дороги. Но потом направились в сторону детской площадки.
Во время нападения на собаке не было намордника. Андрей ГРЕБНЕВ.
— Не доходя до площадки, собака у нее начала вырываться. В какой-то момент сорвалась и побежала в сторону детей. Ребята разбежались кто куда. А мой не успел убежать. Пес вцепился ему в ногу.
ОТБИЛ РЕБЕНКА У СОБАКИ И ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ.
К счастью, все это увидели взрослые и бросились на помощь ребенку. Мужчина смог отбить у собаки мальчика. Вместе с двумя женщинами он начал оказывать ему первую помощь.
— Они думали, что моему сыну собака перегрызла какую-то связку. Было много крови. Опасения не подтвердились. Но у сына была серьезная рваная рана.
Мужчина отвел мальчика в пункт выдачи товаров. Сам побежал в аптеку, купил все необходимое для перевязки. Узнал у сына номер мамы, позвонил Юлии и рассказал о случившемся. А женщина позвонила в службу «112» и вызвала медиков.
Прибывшие на вызов медики забрали мальчика в больницу. Михаил ФРОЛОВ.
Еще до приезда скорой помощи мужчина обработал пострадавшему рану и наложил повязку. После этого врачи забрали мальчика в больницу, где наложили швы.
У НЕГО БЫЛ СТРАХ.
— Конечно, Леша очень испугался. У него был страх. Он первую ночь кричал. Боль была адская. Мы давали ему сильное обезболивающее, чтобы смог поспать спокойно.
Первые четыре дня мальчик вообще не мог ходить. Но со временем стал немножко наступать на больную ногу. Ему обрабатывают рану и делают прививки. Ребенок на больничном и школу не посещает.
ОКАЗАЛСЯ АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ.
После случившегося Юлия начала искать хозяев той собаки. По камерам, установленным во дворе, она увидела путь девочки. Потом, общаясь с местными, вышла на председателя соседнего дома, которая и рассказала, что хозяева собаки живут в ее доме.
— Мама сделала вид, что девочка им не рассказала о произошедшем, и они вообще не в курсе всей ситуации.
В больнице мальчику на рваную рану наложили швы. Олег УКЛАДОВ.
Как оказалось, мальчика покусал десятимесячный щенок породы американский булли. Также Юлия постаралась узнать и о самой собаке у местных жителей.
— Я общалась с людьми, которые мне рассказали, что и родителям, и девочке неоднократно делали замечания по поводу выгула собаки без намордника. Но им было все равно. Более того, соседи утверждают, что пес гулял без намордника и после происшествия.
ДОБИВАТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ БУДЕТ В СУДЕ.
Хозяева собаки обещали Юлии, что оплатят все лечение ребенка. Однако, по ее словам, за все дни ни разу даже не поинтересовались его состоянием. И через время сказали, что оплатят только те расходы, которые Юлия подтвердит чеками.
Добиться справедливости Юлия намерена в суде, чтобы хозяев собаки привлекли к ответственности по закону. Она написала заявление в полицию.
— После случившегося я связалась с тем мужчиной, что спас моего сына, и отблагодарила его. Если бы не он, то собака просто порвала бы его.
Сейчас Юлия ищет других свидетелей происшествия.
ОФИЦИАЛЬНО.
— В настоящее время по данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Батайску проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень вреда, нанесенного здоровью несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в главке донской полиции.