В Башкирии спасатели помогли выбраться рыбакам

В Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС помогли застрявшим на водохранилище рыбакам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 октября.
По предоставленным данным, ЧП произошло на водохранилище Мелеузовского района. Пострадавших заметили во время профилактического рейда.
Оказалось, что у мужчин сломался мотор. Их эвакуировали, а лодку отбуксировали до берега. Медицинская помощь не понадобилась.
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