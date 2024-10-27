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В Башкирии спасатели помогли выбраться рыбакам

В Госкомитете по ЧС сообщили подробности ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС помогли застрявшим на водохранилище рыбакам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 октября.

По предоставленным данным, ЧП произошло на водохранилище Мелеузовского района. Пострадавших заметили во время профилактического рейда.

Оказалось, что у мужчин сломался мотор. Их эвакуировали, а лодку отбуксировали до берега. Медицинская помощь не понадобилась.

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