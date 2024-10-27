Владыка Алексий обратился к жителям Коркино: Эмоции никогда не должны брать верх над разумом

«Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это Церковь. Но мы должны помнить: во Христе нет “ни иудея, ни еллина”. Надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, прекратятся», — сказал Владыка.