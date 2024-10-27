Владыка Алексий обратился к жителям Коркино: Эмоции никогда не должны брать верх над разумом

«Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это Церковь. Но мы должны помнить: во Христе нет “ни иудея, ни еллина”. Надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, прекратятся», — сказал Владыка.
В проповеди он отметил, что слова из Евангельского отрывка о единстве сегодня звучат особенно актуально.
Митрополит напомнил, что эмоции никогда не должны брать верх над разумом. «Христиане должны молиться о водворении мира в Коркино и сосредоточиться на созидательном труде на благо Отечества. Владыка также отметил слаженную работу властей и правоохранительных органов, которые быстро справились с ситуацией», — прокомментировали в Челябинской Епархии.