Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владыка Алексий обратился к жителям Коркино: Эмоции никогда не должны брать верх над разумом

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий обратился к южноуральцам после вызвавших общественный резонанс событий в Коркино, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Life.ru

«Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это Церковь. Но мы должны помнить: во Христе нет “ни иудея, ни еллина”. Надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, прекратятся», — сказал Владыка.

В проповеди он отметил, что слова из Евангельского отрывка о единстве сегодня звучат особенно актуально.

Митрополит напомнил, что эмоции никогда не должны брать верх над разумом. «Христиане должны молиться о водворении мира в Коркино и сосредоточиться на созидательном труде на благо Отечества. Владыка также отметил слаженную работу властей и правоохранительных органов, которые быстро справились с ситуацией», — прокомментировали в Челябинской Епархии.