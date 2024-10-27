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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 28 октября

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в понедельник.

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 28 октября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Молодогвардейцев, 60-А (подъезды 7−11); Каслинская, 34 — с 09:00 до 17:00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Плановые работы не проводятся.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— Дзержинского, 17 — с 13:00 до 18:00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Калмыкова, 23; пос. Аэропорт, 12, 14 — с 09:00 до 17:00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Огневая, 24; Челябинская, 8-А (подъезд 1); Якорная, 2, 8 — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Оренбургская, 1-Г-30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10; Карпинского, 51−112; Адлерская, 2,4; пер. Карьерный, 1−9; Златоустовская, 65, 72; Шаумяна, 1−26; Гоголя, 30, 25−47; Ломоносова, 13, 14, 17−26; Троицкая, 1−25; Пестеля, 24−40; Рылеева, 27-А, 29-А — с 08:00 до 17:00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Отключение газоснабжения:

— Марченко, 14-А (подъезды 1−6) — с 09:00 до 17:00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Новозаводская, 47−62; Инженерная, 51−60; Волочаевская, 36−47; Завалишина, 41−43; Мечникова, 15−21, 23−31; Комарова, 40−64 — с 08:30 до 18:00;
 — Хохрякова, 8, 8-А, 6, 4, 10 — с 08:30 до 18:00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение электроэнергии:

— пос. Тарасовка: Вересковая, 6, 6-Б, 8, 5, 2; мкр 39-й; мкр 42-й; Нектарная, 8; Земляничная, 15; Татищева, 36 — с 08:00 до 18:00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ

Вниманию водителей и пешеходов!

В понедельник, 28 октября, с 9:00 до окончания работ будет отключен на реконструкцию светофор на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ