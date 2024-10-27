Путин сообщил о заинтересованности России в совместных кинопроектах с КНР

«Было бы правильно познакомить зрителей с этой историей совместной. Но кроме всего прочего наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне», — выразил уверенность Путин, добавив, что, объединив эти усилия с китайской стороной, можно получить «очень хороший продукт».