Путин сообщил о заинтересованности России в совместных кинопроектах с КНР

Глава государства указал, что председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением нарастить темпы совместной работы российских и китайских кинематографистов.
«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил (это его инициатива), чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский», — сообщил он, добавив, что действия картины происходят в 1926—1927 годах.
Российский лидер отметил, что у двух стран «много страниц совместной героической истории», о которой с удовольствием узнал бы широкий зритель.
«Было бы правильно познакомить зрителей с этой историей совместной. Но кроме всего прочего наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне», — выразил уверенность Путин, добавив, что, объединив эти усилия с китайской стороной, можно получить «очень хороший продукт».
«Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок очень большой», — пояснил он.
Ранее, 24 октября, сообщалось, что в начале 2025 года в прокат выйдет российско-китайский детективный боевик «Красный шелк». Художественный фильм режиссера Андрея Волгина после обязательной процедуры согласования получил в Китае разрешение на совместное производство и принял приглашение на конференцию в КНР, посвященную копродукции. Съемки китайского блока боевика прошли на территории крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studios.