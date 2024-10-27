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Путин сообщил о заинтересованности России в совместных кинопроектах с КНР

Россия заинтересована в совместном кинопроизводстве с Китаем, к тому же российские деятели искусства умеют снимать красиво. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в Telegram-канале журналиста 27 октября.
Источник: Известия

Глава государства указал, что председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением нарастить темпы совместной работы российских и китайских кинематографистов.

«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил (это его инициатива), чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом. Сейчас, как сообщила министр культуры, готовится один фильм российско-китайский», — сообщил он, добавив, что действия картины происходят в 1926—1927 годах.

Российский лидер отметил, что у двух стран «много страниц совместной героической истории», о которой с удовольствием узнал бы широкий зритель.

«Было бы правильно познакомить зрителей с этой историей совместной. Но кроме всего прочего наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне», — выразил уверенность Путин, добавив, что, объединив эти усилия с китайской стороной, можно получить «очень хороший продукт».

«Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок очень большой», — пояснил он.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что в начале 2025 года в прокат выйдет российско-китайский детективный боевик «Красный шелк». Художественный фильм режиссера Андрея Волгина после обязательной процедуры согласования получил в Китае разрешение на совместное производство и принял приглашение на конференцию в КНР, посвященную копродукции. Съемки китайского блока боевика прошли на территории крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studios.