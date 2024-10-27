Снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Завтра в области Ұлытау также ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. 28 октября ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.