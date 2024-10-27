Холзи выпустила новый альбом The Great Impersonator

В своей новой работе Холзи отдает дань уважения музыкантам, повлиявшим на ее становление. Отсюда и следует название альбома, которое с английского переводится как «великий притворщик». Перед выходом лонгплея певица также поделилась несколькими снимками, на которых повторила образы культовых артистов. В их числе оказались Дэвид Боуи, Бритни Спирс, Пи Джей Харви и многие другие.