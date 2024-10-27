Созданы модифицированные нанокомпозиты для лечения атеросклероза

Отмечается, что атеросклероз — основная причина сердечно-сосудистых заболеваний и высокой смертности. Аортокоронарное шунтирование и стентирование коронарных артерий являются современными методами паллиативного лечения ишемической болезни сердца. Однако исследования показывают, что медицинское вмешательство не останавливает рост атеросклеротических бляшек, что приводит к повторному сужению просвета артерии и риску возникновения тромбоза в месте установки. Это объясняется тем, что установка коронарного стента не устраняет ни саму атеросклеротическую бляшку, ни причину ее появления и роста.