Созданы модифицированные нанокомпозиты для лечения атеросклероза

ТОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Модифицированные нанокомпозиты для лечения атеросклероза синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного исследовательского коллектива. Результаты испытаний на лабораторных животных показали, что нанокомпозиты могут стать основой в создании лекарства от атеросклероза.
Отмечается, что атеросклероз — основная причина сердечно-сосудистых заболеваний и высокой смертности. Аортокоронарное шунтирование и стентирование коронарных артерий являются современными методами паллиативного лечения ишемической болезни сердца. Однако исследования показывают, что медицинское вмешательство не останавливает рост атеросклеротических бляшек, что приводит к повторному сужению просвета артерии и риску возникновения тромбоза в месте установки. Это объясняется тем, что установка коронарного стента не устраняет ни саму атеросклеротическую бляшку, ни причину ее появления и роста.
«Мы впервые для нанокомпозитов из соединений железа и углерода использовали разработанный у нас новый метод прививки к их поверхностям органических слоев разнообразного строения. Это позволило сотрудникам НИИ кардиологии установить ранее неизвестные механизмы взаимодействия модифицированных наночастиц с жировой тканью, что является ключевой задачей в борьбе с атеросклерозом», — приводятся в сообщении слова профессора научно-образовательного центра Н. М. Кижнера ТПУ Виктора Филимонова.
Ученые исследовали влияние модифицированных нанокомпозитов на большой сальник, который представляет собой тонкую жировую ткань, обволакивающую внутренние органы животных. В исследовании участвовали 35 взрослых, половозрелых крыс-самцов примерно одного возраста и веса. Крыс разделили на три группы. Первой группе хирургическим путем имплантировали в область большого сальника модифицированные нанокомпозиты в виде порошка. Второй — имплантировали химически немодифицированные нанокомпозиты. Третьей — провели полостную операцию без введения нанокомпозитов.
«Исследования показали, что агломераты химически модифицированных нанокомпозитов в тканях большого сальника вызывают морфологические изменения его структуры в отличие от немодифицированных наночастиц. Представленные изменения не сопровождаются прямым повреждением и острым воспалением в жировой ткани большого сальника, что может быть использовано в дальнейшем для прикладного использования, например, для изготовления нового поколения сосудистых стентов», — сказано в сообщении.
В исследовании участвуют сотрудники Инженерной школы ядерных технологий, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Научно-образовательного центра Н. М. Кижнера ТПУ при активном участии НИИ кардиологии Томского НИМЦ, Института физики металлов им. М. Н. Михеева Уральского отделения РАН и Института эндокринных и метаболических заболеваний Научно-технического университета Китая. Исследование продолжено при поддержке национального проекта «Наука». Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (Q:1, IF: 4,2).