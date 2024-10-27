В Тель-Авиве грузовик протаранил автобусную остановку, пострадали 35 человек

Грузовик врезался в остановку в Тель-Авиве, пострадали не менее 35 человек, среди них много пенсионеров. Полиция рассматривает версию о теракте. Преступника ликвидировали на месте, когда он достал нож и попытался атаковать находившихся рядом людей. ЧП произошло рядом со штаб-квартирой «Моссада» и зданиями, где располагается несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛ.