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Успела доползти до выхода: в Башкирии произошел смертельный пожар

В Башкирии 51-летний житель погиб во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 октября, в Бирском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, огонь распространился на площади 72 квадратных метра. Внутри в момент произошедшего находились два человека. Женщина успела доползти до выхода, а 51-летнего мужчину обнаружили уже погибшим во время разбора места пожара.

К тушению огня привлекли девяти специалистов и три единицы техники. Предварительно причиной могла стать неосторожность при курении.

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