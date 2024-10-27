Успела доползти до выхода: в Башкирии произошел смертельный пожар

Сегодня, 27 октября, в Бирском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, огонь распространился на площади 72 квадратных метра. Внутри в момент произошедшего находились два человека. Женщина успела доползти до выхода, а 51-летнего мужчину обнаружили уже погибшим во время разбора места пожара.
К тушению огня привлекли девяти специалистов и три единицы техники. Предварительно причиной могла стать неосторожность при курении.
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