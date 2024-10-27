Стало известно, какие адреса затронет отключение отопления в Иркутске 28 октября 2024

Очередное отключение отопления в Иркутске 28 октября 2024 пройдет сразу в двух округах. Конечно, ограничение коснется не всех адресов. Тепла не будет только у потребителей, которые попадают под проведение неотложных ремонтных работ. Об этом сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 28 октября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Карла Маркса, 23, Байкальская, 157а, — сказано в сообщении.
Так, отключение отопления в Иркутске 28 октября 2024 коснется жителей некоторых домов по улицам Горького, Сухэ-Батора и Карла Маркса в Правобережном округе. У них тепла не будет с девяти утра до шести вечера. А вот в Октябрьском в части домов на Байкальской, 30-й Дивизии и Станиславского ограничат подачу до девяти вечера. Подробнее можно ознакомиться в фотокарточке.