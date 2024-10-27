Стало известно, кто погиб в результате крушения самолета в Вадул-луй-Водэ: Ушел из жизни известный молдавский бизнесмен Александр Косс

Погибший пилот — бизнесмен Александр Косс.
О гибели пилота легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Вадул-луй-Водах, сообщил в соцсетях бывший премьер Павел Филип. Он рассказал, что мужчину звали Александр Косс и опубликовал его фото.
«Я глубоко опечален кончиной Александра Косса. Он был прекрасным человеком, другом, вдохновлял своим образом жизни. Сочувствие и соболезнования семье, родным и близким в это трудное время».
Александер Косс, создатель и владелец Südzucker Moldova, в которую входили несколько сахарных заводов страны. Ему было 69 лет.