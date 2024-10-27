Руководитель «НМГ Док» объяснила решение снять фильм про Александра III

«Мы не рассказываем, и это не просто учебник по истории, переложенный на видео и частично рассказан за кадром и частично спикерами, — мы ломаем историческую хронологию как таковую и рассказываем о самых интересных моментах. Вроде бы все знают про эти события, но мы показываем — окей, да, это событие такое, но теперь представьте, как это событие воспринимали люди того времени и как оно отразилось на нас с вами», — указала она.