Руководитель «НМГ Док» объяснила решение снять фильм про Александра III

В 2024 году будет 130 лет со дня смерти бывшего императора России Александра III, по этой причине было принято решение снять о нем фильм «Александр Третий». Об этом 27 октября рассказала руководитель «НМГ Док» Юлия Засько.
«Тут история решила все за нас — в этом году 130 лет со дня смерти Александра III, по новому стилю это будет 1 ноября, поэтому мы собрали и сделали этот фильм и он пойдет в эфир, приуроченным к этой дате», — рассказала она.
Засько добавила, что Александр III на фоне других российских правителей забыт абсолютно незаслуженно, поскольку именно он сделал Россию русской, а его контрреформы помогли стране стать державой, с которой считались во всем мире.
Она напомнила, что при нем Россия поднялась с колен после проигрыша в Турецкой войне, также Александр III заложил самый длинный железнодорожный путь от Санкт-Петербурга до Владивостока, благодаря чему страну связала целая цепь железных дорог.
«Когда мы работали над этим фильмом, для меня этот человек открылся с удивительной стороны — он на самом деле был русским императором, он на самом деле любил Россию и он на самом деле был потрясающим хозяйственником, дипломатом и жестким правителем», — указала руководитель «НМГ Док».
Говоря о цикле «Великие», в рамках которого выходит картина, руководитель «НМГ Док» рассказала, что планируется 20 фильмов про великих ученых и правителей, их тайны и изобретения.
«Мы не рассказываем, и это не просто учебник по истории, переложенный на видео и частично рассказан за кадром и частично спикерами, — мы ломаем историческую хронологию как таковую и рассказываем о самых интересных моментах. Вроде бы все знают про эти события, но мы показываем — окей, да, это событие такое, но теперь представьте, как это событие воспринимали люди того времени и как оно отразилось на нас с вами», — указала она.
Засько добавила, что сценаристы сделали повествование увлекательным и захватывающим, опираясь на факты.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
24 октября режиссер кинокартины Сергей Айрапетов рассказал «Известиям», что главная задача, которая стояла перед участниками создания фильма, заключалась в реконструкции знаменитых историй, которые происходили с бывшим правителем. Одна из них — момент приезда иностранного политика во время рыбалки Александра III.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.