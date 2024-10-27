В Шэньчжэне завершился фестиваль «Наука 0+»

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 27 октября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Церемония закрытия международного научного фестиваля «Наука 0+» прошла в совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в городе Шэньчжэнь (пров. Гуандун) на юге Китая. Прошедшая в совместном университете с 22 по 27 октября открытая неделя стала частью одноименного фестиваля, который организуется с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего на более чем 500 площадках в России и за рубежом. Мероприятие проводят Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, научно-образовательных организаций и корпораций. С китайской стороны организаторами выступили МГУ-ППИ и правительство Шэньчжэня.
Как отметил в своей речи на церемонии закрытия первый проректор МГУ-ППИ в Шэньчжэне Сергей Иванченко, «уже с момента своего открытия фестиваль стал беспрецедентным по своему масштабу и положительному отклику аудитории». Как указал первый проректор совместного российско-китайского университета, «фестиваль в общей сложности объединил более 500 мероприятий, вызвавших интерес преподавателей, студентов и горожан к науке и культуре и их глубокого осмысления».
Он также подчеркнул, что этот фестиваль "не только сохранил высокий уровень, заданный годом ранее, но и смог привлечь еще более широкий круг китайских и международных экспертов по различным областям знаний.
«Это были очень яркие и насыщенные дни, гости мероприятия оказались очень мотивированными и, несмотря на переменчивую погоду, оставались до конца каждой лекции, задавали интересные вопросы», — делится впечатлениями доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин, выступивший на фестивале с лекцией по своему предмету. «В эти дни состоялся настоящий праздник науки, и я рад, что его площадкой стал именно МГУ-ППИ, для которого это хорошая возможность заявить о себе, показать высокий уровень профессионализма своих преподавателей, а также рассказать посетителям о перспективах обучения в ВУЗе», — отмечает профессор МГУ.
Российско-китайский университет.
Российско-китайский университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в реализации инициативы был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 35 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик Главного здания МГУ в Москве.
Ключевая задача совместного университета — подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания между странами. Сегодня в МГУ-ППИ открыты 14 образовательных подразделений, реализуются 52 программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (47 из них — программы МГУ). Здесь обучаются 3 тыс. студентов, в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс.