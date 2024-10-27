В Шэньчжэне завершился фестиваль «Наука 0+»

«Это были очень яркие и насыщенные дни, гости мероприятия оказались очень мотивированными и, несмотря на переменчивую погоду, оставались до конца каждой лекции, задавали интересные вопросы», — делится впечатлениями доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин, выступивший на фестивале с лекцией по своему предмету. «В эти дни состоялся настоящий праздник науки, и я рад, что его площадкой стал именно МГУ-ППИ, для которого это хорошая возможность заявить о себе, показать высокий уровень профессионализма своих преподавателей, а также рассказать посетителям о перспективах обучения в ВУЗе», — отмечает профессор МГУ.