В АО «Мосгаз» попросили москвичей не обогревать дома и квартиры газовыми плитами

«Помните, что использование газовой плиты для обогрева квартиры в холодное время года крайне опасно. На первый взгляд это может показаться простым и быстрым решением для поддержания тепла, но последствия такого метода могут быть непредсказуемыми. Газовая плита создана исключительно для приготовления пищи, а использование ее для обогрева нарушает правила эксплуатации и ставит под угрозу вашу безопасность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения комфортной температуры в помещениях следует использовать только предназначенные для этого устройства — обогреватели. Кроме того, в целях безопасности запрещается сушить одежду над включенными конфорками.
«В Москве более 1,8 млн семей используют газовое оборудование. С наступлением холодов и началом отопительного сезона особенно важно помнить о газовой безопасности в доме и соблюдать простые, но важные правила его эксплуатации», — заявили в компании.
Проверка по графику
«Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, предлагают заменить счетчики или приобрести дорогостоящее оборудование. Настоящих сотрудников АО “Мосгаз” легко узнать по форменной одежде: темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой нашивкой и логотипом компании на спине. Кроме того, каждый работник обязан предъявить служебное удостоверение с фотографией, печатью и фирменной голограммой компании. Важно обратить внимание на срок действия этого удостоверения», — уточнили в пресс-службе.
Проверки внутридомового газового оборудования (ВДГО) проводятся строго по графику. Узнать точные даты можно на официальном сайте АО «Мосгаз» и через телеграм-бот (t.me/Mosgaz_Bot), либо по телефонам территориальных управлений. Жителям столицы также предоставлена возможность заранее подписаться на уведомления о предстоящих проверках ВДГО.
«Информация о будущих проверках заблаговременно размещается на информационных стендах около подъездов. Помните: техническое обслуживание всегда проводит один специалист АО “Мосгаз”. Если к вам пришли два человека или больше — это мошенники! [Также] можете позвонить по телефонам 104 или
Там подчеркнули, что ежегодная проверка — это не просто плановое мероприятие. Срок службы газовой плиты в среднем составляет 10−12 лет. По истечении этого времени изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок и нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, поэтому необходима замена, заключили в пресс-службе АО «Мосгаз».