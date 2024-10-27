В АО «Мосгаз» попросили москвичей не обогревать дома и квартиры газовыми плитами

«Информация о будущих проверках заблаговременно размещается на информационных стендах около подъездов. Помните: техническое обслуживание всегда проводит один специалист АО “Мосгаз”. Если к вам пришли два человека или больше — это мошенники! [Также] можете позвонить по телефонам 104 или 8 800 700−71−04 и уточнить, проводится ли проверка в вашем доме и является ли посетивший вас слесарь работником АО “Мосгаз”, — обратились к москвичам в компании.