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Тело студентки обнаружили на козырьке общежития в Ростове

Девушка, тело которой нашли в ростовском общежитии, могла быть студенткой вуза.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в общежитии одного из вузов обнаружили тело девушки. Происшествие случилось утром 27 октября. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил источник.

По предварительным данным, очевидцы увидели тело девушки на козырьке здания. На место вызвали спасателей и скорую помощь. Специалисты констатировали смерть молодой женщины.

Предположительно, погибшая училась в вузе и жила в этом общежитии. Подробности и причины трагедии предстоит установить правоохранителям.

Отметим, официальной информации о произошедшем не поступало.