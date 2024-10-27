Тело студентки обнаружили на козырьке общежития в Ростове

В Ростове в общежитии одного из вузов обнаружили тело девушки. Происшествие случилось утром 27 октября. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил источник.
По предварительным данным, очевидцы увидели тело девушки на козырьке здания. На место вызвали спасателей и скорую помощь. Специалисты констатировали смерть молодой женщины.
Предположительно, погибшая училась в вузе и жила в этом общежитии. Подробности и причины трагедии предстоит установить правоохранителям.
Отметим, официальной информации о произошедшем не поступало.