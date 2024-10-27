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В Советском районе Ростова пожарные потушили частный дом

Специалисты устанавливают причину пожара в частном доме в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице Западный Разъезд 27 октября вспыхнул пожар в частном доме. В МЧС на пульт дежурного информация об этом поступила в 14.45, сообщили в донском главке чрезвычайного ведомства.

В МЧС уточнили, что на место выехали 22 человека. Для тушения они использовали пять единиц техники. Эвакуировать из здания никого не пришлось.

В 16.20 пожар был потушен на площади 25 кв метров.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Почему вспыхнул огонь, пока не известно. Точную причину возгорания установят специалисты.