В Советском районе Ростова пожарные потушили частный дом

В Ростове на улице Западный Разъезд 27 октября вспыхнул пожар в частном доме. В МЧС на пульт дежурного информация об этом поступила в 14.45, сообщили в донском главке чрезвычайного ведомства.
В МЧС уточнили, что на место выехали 22 человека. Для тушения они использовали пять единиц техники. Эвакуировать из здания никого не пришлось.
В 16.20 пожар был потушен на площади 25 кв метров.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Почему вспыхнул огонь, пока не известно. Точную причину возгорания установят специалисты.