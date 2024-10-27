МИНСК, 27 окт — Sputnik. Города-спутники Минска свяжут со столицей цементобетонными дорогами, сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Леонид Зенкевич.
«Для устойчивости к высоким нагрузкам, долговечности и отсутствия колеи в ближайшие годы планируется перевести основные выходы из Минска в пределах второй кольцевой автомобильной дороги в автомобильные дороги с цементобетонным покрытием», — цитирует Зенкевича БелТА.
По его словам, в 2025 году планируется начать работы по капремонту участка автодороги М4, который находится на выходе из Минска и ведет в сторону Гомеля и Могилева. Там будет уложено цементобетонное покрытие.
Специалист подчеркнул, что в Беларуси уже сформирована сеть автодорог, все программы — и уже действующая, и новая «Дороги Беларуси», — направлены прежде всего на то, чтобы ее сохранить.
По его словам, планируется определить, какие именно дороги получат цементобетонное покрытие, а также уделить особое внимание тому, чтобы гравийные дороги от агрогородков с райцентрам получили усовершенствованное покрытие.