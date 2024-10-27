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Врач из Уфы посоветовал удалять даже маленькие папилломы из-за риска рака

Врач-дерматолог рассказала о причинах опасности папиллом.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии порекомендовали удалять даже самые маленькие папилломы. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» в Уфе Рина Урзаева журналистам UfaTime.ru.

По ее словам, причиной папиллом является вирус папилломы человека, он приводит к косметическим дефектам и дискомфорту. Однако из-за вирусной природы высок риск заражения, самозаражения и перерождения в злокачественные образования.

Тактика лечения при ВПЧ заключается в назначении противовирусных препаратов и удалении папиллом.

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