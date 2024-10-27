Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kid Cudi сыграет в продолжении фильма «Счастливчик Гилмор»

Американский рэпер Kid Cudi появится в кинокомедии «Счастливчик Гилмор 2». Кроме музыканта в картине примут участие Адам Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд и другие. Какую роль сыграет Кади, пока неизвестно.

Источник: Звук

Американский рэпер Kid Cudi появится в кинокомедии «Счастливчик Гилмор 2». Кроме музыканта в картине примут участие Адам Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд и другие. Какую роль сыграет Кади, пока неизвестно.

Режиссером фильма «Счастливчик Гилмор 2» выступит Кайл Ньюачек. Известно, что сценарий кинокартины написали Адам Сэндлер и Тим Херлихи.

Комедия «Счастливчик Гилмор» вышла в 1996 году. В ней рассказывается история хоккеиста-неудачника с тяжелым характером, который начинает играть в гольф. Съемки продолжения культовой картины уже стартовали, сообщает Deadline.

В последний раз Kid Cudi появился на большом экране в фильме «Ловушка» (2024) от М. Найта Шьямалана.

Ранее рэпер выпустил полноформатный альбом INSANO (2024), состоящий из 21 трека.