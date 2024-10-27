Врач сказала о снижении эпидемического процесса в Беларуси на каникулах

Белорусский эпидемиолог, замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сказала БелТА о снижении эпидемического процесса по острым респираторным инфекциям на каникулах, которые начались с 27 октября и продлятся по 3 ноября 2024 года.
Дашкевич напомнила, что заболеваемость ОРИ в данный период типична. Не называя конкретных цифр, специалист подчеркнула:
— Мы даем оценку, как правило, такую: характерен для данного периода года, выше/ниже по сравнению с предыдущим сезоном. Сейчас у нас ситуация, характерная для данного периода года, и показатели заболеваемости ниже таковых в 2023 году.
Алла Дашкевич напомнила, что начало учебного года в учреждениях образования, а также завершение отпускной кампании отметилось повышением уровня заболеваемости ОРИ в первые две недели сентября. Но в октябре, когда коллективы сформировались и прошло взаимодействие, число заболевших стало меньше.
Тем временем «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.