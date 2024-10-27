Актеру Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет

Работал артист очень много — центральные роли в театре у Марка Захарова, съемки в кино, гастроли. «Когда-то меня один врач предупредил: “Вам нельзя столько играть, иначе умрете”. Еще когда у меня не было никакого опыта, но при этом шло много спектаклей, я просто кидался в работу, как в какую-то пропасть. Срывал голос, рвал связки на ногах. Но зато тогда же я понял: если спектакль прошел хорошо, получаешь эмоциональную подпитку такой мощности, что благодаря ей можно жить бесконечно. С другой стороны, работа актера в том и заключается, чтобы тратить нервы и отдавать всего себя зрителю», — объяснял актер свою любовь к работе. И добавлял, что устает от безделья. А вообще-то его учили, что мужчина не должен говорить: «Я устал».