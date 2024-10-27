Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе появились вакансии с зарплатой от 180 тысяч рублей

Республиканской центр занятости назвал самые высокооплачиваемые работы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе появилось с несколько вакансий с высоким заработком. По информации Республиканского центра занятости, в список вошли несколько позиций с предложением от 109 тысяч рублей.

На первом месте находится инженер по наладке и испытанием в ООО «АСУ-Инжиниринг», которому предлагают 180 тысяч рублей.

Компания ООО «Транстерминал» предлагает 140 тысяч рублей водителю-экспедитору.

ООО «Башнефть-Плюс» открыла вакансию оператора по добыче нефти и газа разряда с зарплатой от 128 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.