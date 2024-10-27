В Уфе появились вакансии с зарплатой от 180 тысяч рублей

В Уфе появилось с несколько вакансий с высоким заработком. По информации Республиканского центра занятости, в список вошли несколько позиций с предложением от 109 тысяч рублей.
На первом месте находится инженер по наладке и испытанием в ООО «АСУ-Инжиниринг», которому предлагают 180 тысяч рублей.
Компания ООО «Транстерминал» предлагает 140 тысяч рублей водителю-экспедитору.
ООО «Башнефть-Плюс» открыла вакансию оператора по добыче нефти и газа разряда с зарплатой от 128 тысяч рублей.
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