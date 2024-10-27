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Лана Дель Рей объяснила, почему затянулась работа над ее новым лонгплеем Lasso

По словам американской певицы, в процессе написания кантри-пластинки она почувствовала «энергетическую паузу», которую не смогла преодолеть.

Источник: Звук

По словам американской певицы, в процессе написания кантри-пластинки она почувствовала «энергетическую паузу», которую не смогла преодолеть.

Пока что Лана Дель Рей не может назвать конкретную дату будущего релиза. «Те песни, которые у меня есть, мне нравятся, поэтому я не хочу превращать их в нечто недоделанное… Я хочу, чтобы все было так, как задумывалось», — сказала певица в беседе с изданием People.

Поклонники артистки терпеливо ожидают выхода кантри-пластинки с тех пор, как Лана анонсировала ее в начале этого года. Тогда она также сообщила, что над альбомом с ней работают фронтмен группы Bleachers Джек Антонофф и кантри-музыкант Люк Лэрд.