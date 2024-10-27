Лана Дель Рей объяснила, почему затянулась работа над ее новым лонгплеем Lasso

Пока что Лана Дель Рей не может назвать конкретную дату будущего релиза. «Те песни, которые у меня есть, мне нравятся, поэтому я не хочу превращать их в нечто недоделанное… Я хочу, чтобы все было так, как задумывалось», — сказала певица в беседе с изданием People.