На Шри-Ланке задержали двоих россиян из-за отсутствия виз

«Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке. В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.