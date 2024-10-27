Помогла случайность: Ветеринарный врач из Ростова спасла 18-летнюю игуану от гибели

Ветеринарный врач-герпетолог из Ростова Анастасия Савченко провела операцию и спасла 18-летнюю игуану. Поставить диагноз рептилии помог неудачный рентгеновский снимок.
ЗАМЕТИЛИ ТРАВМУ И ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ.
Жители Новороссийска вернулись из отпуска и увидели, что у любимого питомца — игуаны — травма одной из конечностей. Они связались с ростовским ветврачом. Специалист отправила их на рентген.
— В местной клинике рентген сделали не очень удачно. Да так, что в «кадр» попало пол-игуаны, а не только лапа. Но, по иронии судьбы, именно это оказалось удачей для рептилии, — отметила Анастасия.
Поставить диагноз рептилии потом неудачный рентгеновский снимок. Фото: Анастасия Савченко.
На снимке медику и ее коллегам бросились в глаза измененные поля легких и самое главное — странные плотные объекты.
— После этого я объяснила владельцам, что вывихнутая лапа — это полбеды. Гораздо важнее выяснить, что происходит с животным в остальном.
18 ЛЕТ СЧИТАЛИ САМКУ САМЦОМ.
Медики выяснили и еще кое-что. Оказалось, что пациент — самка, а не самец, которым игуану считали 18 лет.
Оказалось, что пациент — самка, а не самец. Фото: Анастасия Савченко.
После УЗИ и диагностики герпетологу стало ясно, что в мочевом пузыре находятся уролиты. Они появились около полугода назад и за это время сильно растянули стенки органа.
УДАЛИЛИ ОГРОМНЫЕ КАМНИ.
— Владельцы согласились на проведение операции, и мы совместно с хирургом успешно удалили три крупных уролита.
Ветврачи успешно удалили три крупных уролита. Фото: Анастасия Савченко.
После этого легкие вернулись в нормальное состояние, дышать рептилии стало легче. А мочевой пузырь вернулся к обычному размеру.
Анастасия Савченко отмечает: в этот раз случайность помогла избежать мучительной гибели рептилии. Однако избежать такую ситуацию можно благодаря профилактическим осмотрам.