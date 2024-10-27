Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября

Погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября ожидается разная. Начнется новая рабочая неделя с теплых дней, но, чем ближе к выходным, тем столбики уличных термометров будут опускаться все ниже и ниже. Но обо все по порядку. В понедельник, например, в областном центре воздух прогреется до +10 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября.
— 28 октября в Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 4−9 м/с, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Температура ночью −2…-4, днем до +8…+10 градусов.
В ночь на вторник в столице Приангарья, по данным Гидрометцентра России, похолодает до −1 градуса, но зато день 29 октября окажется еще теплее предыдущего — прогнозируется до +11 градусов. И заметьте, сутки пройдут без дождя и снега. Хотя погода и обещается облачная. Что сказать, роскошные осенние деньки ожидаются на новой рабочей неделе.
Небесная канцелярия одарит город на Ангаре дождем с мокрым снегом в ночь на среду. Что касается температуры, то она составит +1 градус.
— Днем 30 октября в Иркутске +6, облачно, временами небольшой дождь, — передают синоптики Гидрометцентра России. — Вероятность осадков — 87%.
Облачно с прояснениями, до −3 и небольшой кратковременный снег — таков прогноз на последнюю ночь октября. Днем 31 числа — облачно, без осадков и до +5 градусов.
Ноябрь как будто принесет с собой холод, потому что 1 ноября погода в городе испортится окончательно. Ночью в пятницу метеорологи прогнозируют за окном −4, а днем всего +1 градус.
Погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября: прогноз на выходные.
Погода на выходные в Иркутске совсем расстроит сибиряков, но только тех, кому больше по душе лето. Тем же, кто с нетерпением уже ждет зиму — катания с горок, на коньках, на лыжах — природа напомнит, что ждать осталось совсем чуть-чуть. В ночь на субботу в региональной столице, по данным Гидрометцентра России, похолодает до −5 градусов. Днем 2 ноября будет облачно, до −1 градуса и выпадет небольшой кратковременный снег.
Ночью 3 ноября, как сообщает портал Гисметео, в областном центре также до −5, а днем в воскресенье до −2 градусов. Существует и вероятность, что выпадет снег, но небольшой.
Кстати, синоптики говорят, что уже совсем скоро в городе снег ляжет ровным слоем и, несмотря на то, что ноябрь ожидается невероятно теплым, даже с плюсовыми температурами, этот белоснежный покров уже не растает. Прогноз на ноябрь здесь.
Погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября: данные по дням Погода в Иркутске на неделю. Данные Гидрометцентра России.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября.