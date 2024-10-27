Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 28 октября по 3 ноября

Погода на выходные в Иркутске совсем расстроит сибиряков, но только тех, кому больше по душе лето. Тем же, кто с нетерпением уже ждет зиму — катания с горок, на коньках, на лыжах — природа напомнит, что ждать осталось совсем чуть-чуть. В ночь на субботу в региональной столице, по данным Гидрометцентра России, похолодает до −5 градусов. Днем 2 ноября будет облачно, до −1 градуса и выпадет небольшой кратковременный снег.