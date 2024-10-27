Состоялась премьера сериала «Преступление и наказание» по Достоевскому

Режиссер Лукино Висконти внес в сюжет сентиментального романа Достоевского существенные коррективы: действие картины происходит в послевоенной Италии, а на первом плане вовсе не мечтатель, а таинственный возлюбленный главной героини. Во время прогулки по заснеженному городу Ливорно молодой итальянец Марио (Марчелло Мастроянни) знакомится с загадочной русской девушкой Натальей (Мария Шелл), которая рассказывает ему о своем пропавшем год назад женихе Теннанте (Жан Маре). Молодой человек изо всех сил пытается завоевать сердце красавицы, и у него это почти получается, но тут появляется герой Маре — и Наталья, забыв о новом знакомом, бросается в его в объятья.