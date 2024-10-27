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В Башкирии скоропостижно ушел из жизни детский хирург Дамир Ахмеров

Он проработал в больнице более 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии скоропостижно ушел из жизни детский хирург городской больницы № 1 в Стерлитамаке Дамир Ахмеров. Об этом сообщил главный врач учреждения Ильшат Яппаров. Причины смерти близкие предпочли не разглашать.

Дамир Ахмеров проработал в больнице более 40 лет, у него была высшая врачебная категория. В последнее время трудился заведующим детского хирургического отделения.

Приносим соболезнования близким и родным погибшего.

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