В Башкирии скоропостижно ушел из жизни детский хирург Дамир Ахмеров

В Башкирии скоропостижно ушел из жизни детский хирург городской больницы № 1 в Стерлитамаке Дамир Ахмеров. Об этом сообщил главный врач учреждения Ильшат Яппаров. Причины смерти близкие предпочли не разглашать.
Дамир Ахмеров проработал в больнице более 40 лет, у него была высшая врачебная категория. В последнее время трудился заведующим детского хирургического отделения.
Приносим соболезнования близким и родным погибшего.
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