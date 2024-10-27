«Где стоит 100 китайцев, вам надо поставить 140 белорусов». Глава «Белджи» объяснил разницу между белорусскими и китайскими работниками

— На конвейер нужно поставить 100 человек, чтобы выпустить тысячу автомобилей. В Китае, если человек приходит на работу, ему говорят — у тебя отпуск будет 10 дней в году, болеть ты можешь пять дней, желательно хорошо воспитывать детей, потому что пенсионное обеспечение там предусмотрено очень скромное. И работать ты должен сверхурочно, если необходимо.