«Где стоит 100 китайцев, вам надо поставить 140 белорусов». Глава «Белджи» объяснил разницу между белорусскими и китайскими работниками

Генеральный директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский объяснил в эфире телеканала «СТВ» разницу между белорусскими и китайскими работниками, сказав, что там, где стоит 100 китайцев, вам надо поставить 140 белорусов.
Свидерский провел следующие параллели:
— На конвейер нужно поставить 100 человек, чтобы выпустить тысячу автомобилей. В Китае, если человек приходит на работу, ему говорят — у тебя отпуск будет 10 дней в году, болеть ты можешь пять дней, желательно хорошо воспитывать детей, потому что пенсионное обеспечение там предусмотрено очень скромное. И работать ты должен сверхурочно, если необходимо.
Также гендиректор предложил оценить условия, предлагаемые в Беларуси:
— У нас отпуск 30 дней, болел сам, потом ухаживал за ребенком, потом был военкомат, учеба и так далее. Где стоит 100 китайцев, вам надо поставить 140 белорусов.
Также гендиректор «Белджи» добавил и такой штрих, который услышал от своего заместителя:
— Какой бы вы вопрос ни задали [китайцам], всегда получите один и тот же ответ — это не мой вопрос. У нас все знают, что ему нужно делать, что не нужно.
Тем временем глава ЦИК Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии.
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