Pixies представили новый альбом The Night the Zombies Came

Альтернативная рок-группа Pixies выпустила свой новый полноформатный альбом The Night the Zombies Came в преддверии праздника Хэллоуин. Всего на пластинке оказалось 13 треков.
В процессе работы над альбомом к коллективу присоединилась новая басистка Эмма Ричардсон, ранее игравшая в группе Band of Skulls. Она заменила Паз Леншантин, которая ушла из Pixies в марте этого года.
По словам гитариста Сантьяго и барабанщика Ловеринга, Ричардсон вывела группу на новый уровень, пишет Louder.
Ранее этой осенью Pixies выпустили песню Motoroller, которая также вошла в их новый альбом.