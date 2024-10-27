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Pixies представили новый альбом The Night the Zombies Came

Альтернативная рок-группа Pixies выпустила свой новый полноформатный альбом The Night the Zombies Came в преддверии праздника Хэллоуин. Всего на пластинке оказалось 13 треков.

Источник: Звук

Альтернативная рок-группа Pixies выпустила свой новый полноформатный альбом The Night the Zombies Came в преддверии праздника Хэллоуин. Всего на пластинке оказалось 13 треков.

В процессе работы над альбомом к коллективу присоединилась новая басистка Эмма Ричардсон, ранее игравшая в группе Band of Skulls. Она заменила Паз Леншантин, которая ушла из Pixies в марте этого года.

По словам гитариста Сантьяго и барабанщика Ловеринга, Ричардсон вывела группу на новый уровень, пишет Louder.

Ранее этой осенью Pixies выпустили песню Motoroller, которая также вошла в их новый альбом.