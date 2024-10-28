БК «Парма» одержала победу над «Самарой» в домашнем матче

В воскресенье, 27 октября, пермская баскетбольная команда «Парма» провела захватывающий матч с клубом «Самара» на домашнем паркете «Молота», продемонстрировав настоящую борьбу за каждый сантиметр площадки. Атмосфера в зале была поистине невероятной, как и сама игра.