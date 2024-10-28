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БК «Парма» одержала победу над «Самарой» в домашнем матче

Счет на табло — 92:89.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 27 октября, пермская баскетбольная команда «Парма» провела захватывающий матч с клубом «Самара» на домашнем паркете «Молота», продемонстрировав настоящую борьбу за каждый сантиметр площадки. Атмосфера в зале была поистине невероятной, как и сама игра.

Счет после первой четверти составил 20:18 в пользу «Пармы». Команда блестяще продолжила борьбу, и в итоге сумела добиться победы над соперником с минимальным перевесом — 92:89.

Эта победа принесла важные турнирные очки, однако игроки не собираются расслабляться — впереди еще много работы и вызовов. Продолжаем следить за новыми играми и поддерживать нашу команду!

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