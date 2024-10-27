Из Ростова в Азов в День народного единства пустят дополнительные электрички

Из Азова в Ростов электричка поедет в 08.40 утра и приедет на конечную станцию в 9.44. По пути остановки будут на станциях Красногоровка, ОП 23 км, ОП 21 км, Кулешовский, ОП Весна (12 км), Стройдеталь, ОП 3 км, Батайск, Электродепо и Заречная.