Губернатор Ростовской области в госпитале в ЛНР навестил раненых земляков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил земляков, которые сейчас проходят лечение в военном госпитале в Луганской народной республике. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава донского региона передал партию гуманитарной помощи от Ростовской области. В нее вошли телевизоры, постельное белье и фрукты.
— Проведал ребят, которые находятся на лечении, пожелал им скорейшего выздоровления. С земляками из Ростова, Аксая и Таганрога за чашкой чая обсудили волнующие бойцов проблемы, — написал Василий Голубев.
Во время беседы донские бойцы подняли вопрос выплат при ранениях легкой и средней тяжести. Губернатор пообещал проработать решение этих вопросов.