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Phish почтили память Фила Леша, исполнив песню Grateful Dead «Box of Rain»

Американский рок-бэнд Phish отдал дань уважения бас-гитаристу Филу Лешу, скончавшемуся ранее на этой неделе. Коллектив исполнил кавер на песню Box of Rain (1970) группы Grateful Dead, одним из основателей которой был музыкант.

Источник: Звук

Американский рок-бэнд Phish отдал дань уважения бас-гитаристу Филу Лешу, скончавшемуся ранее на этой неделе. Коллектив исполнил кавер на песню Box of Rain (1970) группы Grateful Dead, одним из основателей которой был музыкант.

Перед концертом неоднократно выступавший с Лешем гитарист Phish Трей Анастасио рассказал в личном блоге о влиянии ушедшего коллеги на его жизнь.

«Фил был не просто революционным, новаторским басистом. Он изменил мое представление о музыке, когда я был подростком. У меня сохранилось множество воспоминаний о том, как я с благоговением слушал его извилистые, выразительные басовые партии, органично сочетающиеся с гитарами Джерри [Гарсии] и Бобби [Вейра], клавишами Брента Мидланда и громоподобными барабанами Билли [Крейцманна] и Микки [Харта]. Я так благодарен за эти прекрасные воспоминания», — написал Анастасио.

Фил Леш скончался в возрасте 84 лет в пятницу, 25 октября. Причина смерти не разглашается.