Phish почтили память Фила Леша, исполнив песню Grateful Dead «Box of Rain»

«Фил был не просто революционным, новаторским басистом. Он изменил мое представление о музыке, когда я был подростком. У меня сохранилось множество воспоминаний о том, как я с благоговением слушал его извилистые, выразительные басовые партии, органично сочетающиеся с гитарами Джерри [Гарсии] и Бобби [Вейра], клавишами Брента Мидланда и громоподобными барабанами Билли [Крейцманна] и Микки [Харта]. Я так благодарен за эти прекрасные воспоминания», — написал Анастасио.