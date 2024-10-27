Врач сказала, что в Беларуси из респираторных инфекций распространяются парагрипп, аденовирус, риновирус, микоплазма

— Если говорить про этиологическую структуру возбудителей, которые вызывают респираторные инфекции, то в настоящее время это негриппозные респираторные вирусы. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы. И бактериальная флора, в частности, в текущем году — это микоплазма, — пояснила Дашкевич.