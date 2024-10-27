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Врач сказала, что в Беларуси из респираторных инфекций распространяются парагрипп, аденовирус, риновирус, микоплазма

Врач сказала, что в Беларуси распространяются парагрипп, аденовирус, риновирус.

Источник: Комсомольская правда

Замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сказала БелТА, что в Беларуси распространяются парагрипп, аденовирус, риновирус, микоплазма.

— Если говорить про этиологическую структуру возбудителей, которые вызывают респираторные инфекции, то в настоящее время это негриппозные респираторные вирусы. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы. И бактериальная флора, в частности, в текущем году — это микоплазма, — пояснила Дашкевич.

Кроме того, говоря о респираторных инфекциях, специалист отметила, что они регистрируются в течение года, в том числе в теплый период. Однако летом их значительно меньше.

Еще врач высказалась о снижении эпидемического процесса в Беларуси на каникулах.

А «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси. Кстати, глава «Белджи» объяснил, почему на 100 китайских работников нужно 140 белорусов.