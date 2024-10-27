Врач рассказала о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич рассказала БелТА о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
Дашкевич отметила, что COVID-19 приобретает сезонный характер:
— Наверное, уже второй год можем говорить, что все возвращается на круги своя, и та же коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной с характерными подъемами заболеваемости в осенне-зимний период.
Еще врач высказалась о снижении эпидемического процесса в Беларуси на каникулах. И добавила, что в Беларуси из респираторных инфекций распространяются парагрипп, аденовирус, риновирус, микоплазма.