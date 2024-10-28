Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

«Богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить тут (за границей — ред.) так же, как там (в РФ — ред.) Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили поняли, что они их любили, а те их — нет, они любили свою славу», — заявил народный артист России на пресс-конференции в воскресенье.