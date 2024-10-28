Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры

Гастроли театра «Мастерская “12” Михалкова проходят в Белграде
«Богатые поп-звезды, которые покинули Россию, ошибочно полагали, что их будут любить тут (за границей — ред.) так же, как там (в РФ — ред.) Через какое-то время они поняли, что это не так. Им хочется вернуться обратно, там сытно, богато, красиво, их любили. Но люди, которые их любили поняли, что они их любили, а те их — нет, они любили свою славу», — заявил народный артист России на пресс-конференции в воскресенье.
По его словам, деятели культуры и другие уехавшие россияне должны выполнять за границей определенное правило: «они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».
«Поэтому могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не будет, это жизнь», — подчеркнул Михалков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.