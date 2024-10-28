Что можно и нельзя делать в Ефимов день 28 октября на Смотрины льна

Православная церковь 28 октября вспоминает святого Евфимия Солунского Нового. В народе принято отмечать Ефимов день. Но есть еще одно название — Смотрины льна. Оно связано с тем, что с указанного дня начиналась обработка льна.
Что нельзя делать 28 октября.
Не следует рассказывать о своих планах — они не реализуются. День не подходит для того, чтобы стирать вещи. Также под запретом генеральная уборка, тяжелая домашняя работа. Девушкам 28 октября нельзя ходить с распущенными волосами.
Что можно делать 28 октября.
По традиции, в указанный день занимались обработкой льна. Как правило, это сопровождалась частушками и песнями. Затем устраивались смотрины льна, когда демонстрировали свою работу. День рекомендуется провести с семьей или же с друзьями.
Согласно приметам, чистое небо указывает на хорошую погоду. В том случае, если кошка пьет много воды, то погода испортится. Луна в кругах предупреждает о морозе в скором времени.
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