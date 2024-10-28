Что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру

Вполне вероятно, что уже с 1 ноября 2024 года в Беларуси увеличатся некоторые пенсионные выплаты, а также ряд пособий. Речь идет о тех их них, которые привязаны к бюджету прожиточного минимума (здесь в деталях рассказываем, что это такое). БМП пересматривают в Беларуси четыре раза в год, один раз в квартал, с 1 мая, с 1 августа, с 1 ноября и с 1 февраля. Так что совершенно точно, что с 1 ноября 2024 года БПМ обновится и действовать его величина будет до 1 февраля 2025 года.