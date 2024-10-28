Певица Татьяна Буланова отреагировала на тяжелый развод белоруски с двумя детьми

Российская певица Татьяна Буланова в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировала тяжелый развод белоруски Алины Венско, которая осталась с двумя детьми.
Белоруска в эфире программы рассказала, что своего мужа знала с детства, так как они жили по соседству и таким образом сблизились.
— Для меня это был огромный стресс, что я в 17 лет беременна от человека, с которым мы просто потусили летом. Ему 16 лет — какой с него папа, — рассказала Венско.
Она добавила, что у нее родился еще один ребенок, однако отношения не заладились с самого начала. Венско сказала, что у супруга были девушки, но она думала, что он нагуляется и затем начнется счастливая жизнь.
— Я очень молилась об этом, чтобы наш брак был сохранен, чтобы у детей был отец. Но пришла зависимость, он стал употреблять.
Она призналась, что приняла решение о том, чтобы развестись с мужем. Певица Татьяна Буланова отреагировала на историю белоруска и подчеркнула, что она все сделала правильно.
— И вы абсолютно не одна, у вас двое прекрасных мальчишек — ваша опора, ваше будущее. Поэтому вы абсолютно не одиноки.
Певица Татьяна Буланова прокомментировала тяжелый развод белоруски Алины Венско в эфире программы «Добрый вечер» «Беларусь 1». Фото: скриншот с видео программы «Добрый вечер».
Она также добавила, что, на ее взгляд, люди не меняются.
— Как бы это, может быть, грустно не звучало, — отметила исполнительница.
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