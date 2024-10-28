Какой будет погода в Крыму в понедельник

«В начале рабочей недели погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +12; днем +13…18, в горах +7…12 градусов», — уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем потеплеет до +16…18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.
Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +9 до +11. днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.