Леонид Якубович рассказал, как обманом получил трехкомнатную квартиру

Леонид Якубович все же нашел способ получить трехкомнатную квартиру, для этого он создал видимость взятки: в качестве уловки он положил в конверт нарезанные кусочки газеты и направился к должностному лицу. С легким намеком на «благодарность» Якубович оставил конверт на столе и в ответ получил заказ на жилье в Новогиреево с необходимой ему жилой площадью.