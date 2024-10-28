Леонид Якубович рассказал, как обманом получил трехкомнатную квартиру

Леонид Аркадьевич Якубович, известный телеведущий, получил свою квартиру в молодости, прибегнув к некоторым нестандартным способам.
В интервью ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1» Якубович вспомнил, как он, проживая с беременной женой в коммунальной квартире, имел законное право на отдельное жилье. Друзья тогда посоветовали ему купить чиновника, но отец запретил идти на взятку, считая это рискованным поступком.
Как пояснил Якубович, в то время квартиры выдавало государство, а расширение жилплощади можно было получить только обходными путями.
Леонид Якубович все же нашел способ получить трехкомнатную квартиру, для этого он создал видимость взятки: в качестве уловки он положил в конверт нарезанные кусочки газеты и направился к должностному лицу. С легким намеком на «благодарность» Якубович оставил конверт на столе и в ответ получил заказ на жилье в Новогиреево с необходимой ему жилой площадью.
Ранее известный российский певец Митя Фомин признался, что приобрел квартиру в Москве для сдачи в аренду.