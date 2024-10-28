«Пришел в военкомат и сказал — заберите меня в армию»

— Мне написала кастинг-директор Юля Марина. Она меня приметила еще в театральном институте и звала на многие проекты. Сказала: «Стас, есть роль. Она твоя — иди и бери ее». Сложно найти героя, который будет органично смотреться и молодым, и постарше. Мне часто говорили: «Молодо выглядишь». Вот эта моя особенность как раз здесь и сыграла на руку — пригодилось то, что где-то мешало. То, что я занимался с детства футболом, сколько себя помню, тоже пригодилось. И личный опыт тоже: моей дочери четыре года. Я с ней очень близок, хотя не так много времени с ней провожу — в основном я воскресный папа. И это соотносилось с нашей историей. Федор Федорович очень любил свою дочь, но тоже не так часто с ней виделся, потому что все время был на тренировках и играх. Все эти совпадения помогли мне соединиться с героем и попасть в видение режиссера на пробах.