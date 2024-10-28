Высоким искусство: капустник в Театре Ермоловой, «Лихие» и превью Cosmoscow

Столичная светская публика в понедельник 21 октября гуляла в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой на капустнике в честь десятилетия модного бренда. Звезды киноиндустрии этим вечером смотрели первые серии криминальной драмы «Лихие» с Артемом Быстровым в главной роли, а на следующий день — «Преступления и наказания» по Достоевскому. Под занавес недели молодой исполнитель Ramil«презентовал акустический альбом, а в “Тимирязев Центре” заработала ярмарка современного искусства Cosmoscow. “Известия” — о светских событиях прошлой недели.
Время антракта.
Осень и зима традиционно самая насыщенная пора в календаре светских мероприятий, и прошлая неделя стала тому подтверждением. Приемов было столько, что даже самый ловкий герой хроники едва ли успел бы отметиться на всех. В понедельник, 21 октября, часть завсегдатаев устремилась в Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой, где принимала основательница бренда Masterpeace Евгения Линович в честь десятилетия своего детища. Среди гостей были Константин Андрикорулос, Марика Кравцова, Анна Цуканова-Котт и другие. Для собравшихся хозяйка вечера устроила капустник. В исполнении артистов театра прозвучали музыкальная советская классика и песни из фильмов «Джентльмены удачи», «31 июня».
Премьера сериала «Лихие».
Точкой притяжения звезд кино тем же вечером стал кинотеатр «Синема Парк Мосфильм», где состоялся премьерный показ криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Главную роль в сериале, как и в одной из самых заметных полнометражных работ режиссера, в фильме «Дурак», исполнил Артем Быстров. Здесь он брутальный, молчаливый егерь Павел Лиховцев, по совместительству пчеловод.
На дворе 1991 год, его семья еле сводит концы с концами. В день, когда мать констатирует сыновьям, что есть нечего, Паше предлагают халтуру. В итоге Лиховцев вместе с сыном Женей оказывается втянут в бандитские разборки, став одной из целей местной корейской группировки. Бывший егерь попадает в ОПГ «Общак», а новообретенная профессия раскалывает семью еще в первой серии. Режиссер Юрий Быков и звезда сериала Артем Быстров лично представили проект, компанию им составили актеры Полина Максимова, Аскар Ильясов, Иван Добронравов и другие.
Премьера сериала «Преступление и наказание».
Вторник, 22 октября, запомнился другой премьерой — сериала «Преступление и наказание» в кинотеатре «Художественный». Десятисерийную адаптацию одного из главных русских литературных произведений Федора Достоевского снял режиссер Владимир Мирзоев. Действие он перенес в современные реалии. Убивает Раскольников наших дней старуху-микрокредиторшу. Роль студента исполнил Иван Янковский. На красной ковровой дорожке он появился в сопровождении супруги Дианы Пожарской. Светскую премьеру посетили также его коллеги по проекту Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Любовь Аксенова (Дуня Раскольникова), Виктория Толстоганова (Катерина Ивановна), Алена Михайлова (Соня Мармеладова), Ёла Санько (старуха).
Презентация в инсталляциях.
Фото: пресс-служба Яндекс Фабрики.
Модную повестку в этот вечер задавали в Yauza place. Там прошел показ бренда Muted в формате перформанса. Футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки и другие вещи базового гардероба демонстрировали не модели — они замерли в стеклянных инсталляциях, ставших центральным элементом танца в исполнении команды перформеров Kirill Zub and friends. Мероприятие посетили актриса Александра Киселева, художник Женя Чесс, стилист Лина Дембикова и другие.
Презентация акустического альбома Ramil".
Фото: пресс-служба S&P Digital.
Звезды музыкальной индустрии на прошлой неделе тоже отметились в светской повестке. «Фабрика», «Корни», Uma2rman пели на юбилее «Антенны-Телесемь». Люся Чеботина, Мот, Севиль — на премии «Жара Media Awards». Финальный аккорд был за молодым исполнителем Ramil«. > Валерия Чуб: 25 октября в рамках проекта “VK Акустика” поп-рэп артист выпустил свой первый акустический альбом из шести треков. А накануне премьеры релиза музыкант представил его для своих гостей и поклонников в офисе VK. Декорации в этот вечер перенесли публику в эпоху античной классики. В пространстве появились статные колонны, скульптуры и монументальные экспонаты, в окружении которых прозвучали “Вальс”, “Сон”, “Пленница”, “Нож”, “Хочешь со мной”, “Дождь”.
Ярмарка современного искусства Cosmoscow.
Под занавес недели — с 25 по 27 октября — в столице прошла 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. У нее в этом году произошли сразу два серьезных изменения-переезда — во времени и пространстве. Во-первых, «Экспоцентр» сменили на «Тимирязев Центр». И во-вторых, даты проведения сместились с традиционного сентября на конец октября. Но по-прежнему это главная ярмарка современного искусства в России, которая отличается серьезной светской явкой. Гостями превью стали Ольга Свиблова, Андрей Малахов, Татьяна Навка, Эвелина Хромченко, Дарья Клюкина и другие. В этом сезоне ярмарка представила более полутора тысяч произведений современного искусства от 91 галереи. О самых интересных — в материале «Известий», которые имели возможность увидеть самые интересные заранее.