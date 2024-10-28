Высоким искусство: капустник в Театре Ермоловой, «Лихие» и превью Cosmoscow

Под занавес недели — с 25 по 27 октября — в столице прошла 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. У нее в этом году произошли сразу два серьезных изменения-переезда — во времени и пространстве. Во-первых, «Экспоцентр» сменили на «Тимирязев Центр». И во-вторых, даты проведения сместились с традиционного сентября на конец октября. Но по-прежнему это главная ярмарка современного искусства в России, которая отличается серьезной светской явкой. Гостями превью стали Ольга Свиблова, Андрей Малахов, Татьяна Навка, Эвелина Хромченко, Дарья Клюкина и другие. В этом сезоне ярмарка представила более полутора тысяч произведений современного искусства от 91 галереи. О самых интересных — в материале «Известий», которые имели возможность увидеть самые интересные заранее.