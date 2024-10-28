«Чайку» бы: бриллианты от Хабенского и кино от Малого

Хабенский начал церемонию со слов одного из основателей Художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Он писал их о своем детище, которое создал вместе с Константином Станиславским. Отец-основатель заметил: «На практике мы столкнулись с таким числом сокрушительных неожиданностей! И это было очень хорошо, что мы не всё знали и не всё предвидели, потому что если бы всё предвидели, то, пожалуй, не решились бы на это дело».