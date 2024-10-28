«Чайку» бы: бриллианты от Хабенского и кино от Малого

Зданию Малого театра 26 октября исполнилось 200 лет, а Московский Художественный театр отпраздновал свое 126-летие. По этому случаю его сотрудников традиционно наградили драгоценными знаками «Чайка». Старейшая актриса МХТ Нина Гуляева служит этой сцене 70 лет. Ее «золотая чайка» украшена бриллиантами. «Известия» побывали в театрах и поздравили их с днем рождения.
23 народных артиста.
Государственный академический Малый театр отметил 200-летие исторической сцены. 26 октября 1824 года в перестроенном доме купца Варгина на Петровской площади открылся Императорский театр. Князь Шаховской представил одноактный балет композитора Луи Антуана Дюпона «Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря». Теперь площадь называется Театральной, а театр — Малым.
200-летие отметили показом документального фильма «Мы — Малый театр». В съемках режиссер Денис Бродский задействовал корифеев труппы, его долгожителей. На экране появились народные артисты — Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Владимир Носик, Ирина Муравьева, Александр Клюквин, Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Светлана Аманова, Людмила Титова, Виктор Низовой. В труппе Малого — 23 народных артиста и 26 заслуженных. Это дом Островского, здесь играют его пьесы, трепещут и поклоняются великому русскому драматургу. К его памятнику, что у входа Малого, вечно несут цветы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Как признается ректор Щепкинского театрального училища, заместитель директора театра по творческим вопросам Борис Любимов, для него Малый — это связь времен, органическая связь всех 200 лет российской истории и высших достижений культуры. Это вся русская поэзия, проза, драматургия, явленные на сцене. Здесь бывали Гоголь и Пушкин. Николай Васильевич давал советы, как инсценировать его «Ревизора», а при жизни Александра Сергеевича здесь шли его «Руслан и Людмила». «Горе от ума» Грибоедова тоже впервые поставили здесь. Имея таких великих предшественников, в Малом бережно сохраняют свою историю.
— Юбилей нашего здания — это праздник всего российского театра, как же его ждал Юрий Мефодьевич Соломин! — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова. — Несколько лет назад мы провели серьезную реконструкцию. Нам удалось сохранить все исторические детали, акустику, атмосферу. В то же время мы оснастили театр по последнему слову техники. Малый всегда показывал достойный пример ответа на ключевые вызовы времени. Он был и остается одним из важнейших символов России как страны великой культуры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
30 ноября поклонников Малого ждут на премьере водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». Его представит постановщик, главный режиссер театра Алексей Дубровский. В ролях: Виктор Низовой, Андрей Чернышев, Александр Клюквин, Александр Вершинин, Валерий Афанасьев, Екатерина Гревцева. Музыку для постановки написал народный артист России Александр Чайковский.
Бриллианты за преданность МХТ.
В 126-й день рождения Московского Художественного театра подарки ждали и его сотрудников. Традиционно худрук Константин Хабенский отметил круглые даты служения этой сцене почетными знаками «Чайка». Ее изображение украшают фасад здания, построенного великим Шехтелем, и занавес. Портретное фойе МХТ не могло вместить всех желающих, пришедших поздравить своих коллег, да и лауреатов в этом году 59 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоХудожественный руководитель — директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский.
Хабенский начал церемонию со слов одного из основателей Художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Он писал их о своем детище, которое создал вместе с Константином Станиславским. Отец-основатель заметил: «На практике мы столкнулись с таким числом сокрушительных неожиданностей! И это было очень хорошо, что мы не всё знали и не всё предвидели, потому что если бы всё предвидели, то, пожалуй, не решились бы на это дело».
— Мне кажется, я сейчас очень хорошо понимаю, о чем он пишет, — признался худрук. — Дорогие коллеги, уважаемые соратники, поздравляю вас с днем рождения МХТ!
Первые жетоны Антон Павлович Чехов подарил актерам МХТ, игравшим в его пьесах «Чайка» и «Дядя Ваня» в 1901 году. В октябре 1908 года, к десятилетию Московского Художественного театра, был выпущен значок «Чайка» с тремя портретами, — К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко и С. Т. Морозова. Значок вручался всем, кто прослужил в МХТ десять лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
В 2001 году художественный руководитель МХАТ им. А. П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело. Среди награжденных 2024 года были артисты, вахтеры, гримеры, инженеры, педагоги Школы-студии МХАТ и сотрудники театрального музея. За 15 лет в театре «серебряными чайками» отметили актеров МХТ — Артёма Быстрова, Алексея Варущенко, Станислава Дужникова.
Экс-глава Большого театра Владимир Урин с 2009 года преподает в Школе-студии МХАТ. Сейчас Владимир Георгиевич — заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств. Получая «Чайку», он поблагодарил за счастье быть частью этой команды.
Юлию Чебакову и Павла Ващилина наградили золотыми значками за 25 лет служения. Все отмечали, что МХТ для них дом, а коллеги — семья. В сентябре Павла Ващилина назначили еще и директором Музея МХАТ. И первой выставкой при новом руководстве стала экспозиция, посвященная народному артисту СССР Вячеславу Невинному.
— 30 ноября Вячеславу Михайловичу исполнилось бы 90 лет, 50 лет он был актером Художественного театра, — рассказал «Известиям» Павел Ващилин. — Выставка называется «Планета Вячеслав Невинный». Мой учитель Роман Козак говорил: «Есть хорошие артисты, есть — прекрасные, а есть актеры-планеты». Экспозиция оформлена воздушными шарами, и на каждом роль Вячеслава Невинного. Хотя их больше, просто столько бы не поместилось в музей. А еще оформление — отсыл к первой роли на сцене МХТ. Вячеслав Михайлович играл продавца шаров в «Трех толстяках».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоЮлия Чебакова и Павел Ващилин.
Суок в сказке была Нина Ивановна Гуляева. Там сложились творческие и романтические отношения этой пары. Вдова Вячеслава Невинного, народная артистка России Нина Гуляева служит в МХТ уже 70 лет. За этот рекорд Константин Хабенский подготовил для нее «Чайку» из белого золота, украшенную бриллиантами. Получил награду сын, актер театра Вячеслав Невинный-младший.
Династии в МХТ не редкость. Так, народная артистка России Наталья Тенякова служит этой сцене 35 лет, а ее дочь, заслуженная артистка РФ Дарья Юрская — 30 лет. Заведующая кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии МХАТ Марина Брусникина отдала театру 40 лет. С прошлого сезона она главный режиссер РАМТ.
— Я училась у Олега Николаевича Ефремова в Школе-студии, и после он пригласил меня в труппу, — рассказала «Известиям» Марина Брусникина. — В театр попало еще девять моих однокурсников, в том числе Вера Сотникова, Полина Медведева, Янина Лисовская. А осталась сейчас только я одна. МХТ — мой дом, моя родина. Вся жизнь с ним связана.
Столько же — 40 лет — служит в МХТ народная артистка России Наталия Егорова. «Чайку» за 50 лет вручили художнику модельеру театрального костюма театрально-производственных мастерских Елене Афанасьевой и хранителю фондов Музея МХАТ Наталии Карсовой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— 28 октября будет три года с назначения меня на должность худрука, но у меня ощущение, что я уже очень давно здесь, как год за пять, — поделился с «Известиями» Константин Хабенский.
Как признался худрук, и у него тоже уже есть свои «Чайки». В труппе МХТ Константин Хабенский уже 22-й год.